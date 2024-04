Il 12 aprile arriva in libreria "Corto Maltese e Irene di Boston.

Storia di un appuntamento quasi impossibile" (Cong, 144 pp., 19.50 euro), illustrato con gli acquarelli di Hugo Pratt e scritto da Marco Steiner. Si tratta di un dialogo surreale tra il naufrago Corto Maltese e il relitto di un veliero dal passato glorioso. Come può ricominciare la vita quando tutto sembra finito? Come superare le avversità dell'esistenza dopo le tempeste? Una favola poetica e appassionata in cui le risposte alle domande sono nella capacità dell'uomo di tornare a sognare. "Irene di Boston" è anche il primo titolo di una nuova collana - Escondida (come l'isola di "Una ballata del mare salato") - che racconterà libere isole narrative oltre le rotte del viaggio prattiano.