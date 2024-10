"Buon compleanno Heidi!", Lugano celebra i 50 anni della bimba più iconica dei cartoni con una mostra

Heidi compie 50 anni. Fino al 12 gennaio 2025, Lugano ospita una mostra dedicata alla bambina più iconica dei cartoni animati. Era il 1974 quando la prima puntata di Heidi – Girl of the Alps venne trasmessa in Giappone, conquistando sin da subito i cuori degli spettatori. La serie è uscita a cadenza settimanale per un anno intero, per un totale di 52 episodi. Si è trattato di un lavoro enorme visto che, per ciascun episodio, venivano realizzati dai 6000 agli 8000 disegni.