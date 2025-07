Esce "Il Guercio. O dei rimedi per l'amore", il nuovo libro di Irene Chias

Il Guercio. O dei rimedi per l'amore, novella di Irene Chias, inaugura la nuova collana di narrativa breve di Laurana Paginescure, proposta editoriale nata proprio da un'idea dell'autrice. La ventottenne Anna si potrebbe definire una donna "realizzata". Ha una fitta rete di amici sparsi per il globo e una sana curiosità per la vita, svolge una professione prestigiosa che però non ama e vive in un luogo che sente estraneo. Sono forse questi i fattori che la fanno cadere in dinamiche alle quali si credeva immune, quelle di una relazione tossica.



La storia è ambientata negli anni in cui tutto stava cambiando, in cui il cosiddetto Occidente iniziava a comprendere di non essere dispensato dai mali della Terra. I viaggi, l'euro, l'11 settembre - presente ma non esplicitamente citato - fanno degli ultimi anni di Anna, prima di diventare trentenne, un'epoca indimenticabile. Quella della presa di coscienza dei propri limiti e dell'accettazione delle proprie fragilità, tappe fondamentali per attingere alla forza della propria libertà.