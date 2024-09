Fumetti, in Italia sbarca Josh Pettinger con la serie "Goiter"

Dissacrante, graffiante e ironico. Josh Pettinger, astro nascente del nuovo fumetto americano arriva in Italia con Oblomov e la sua serie "Goiter", le cui pagine sono ricche di situazioni paradossali e divertenti. Un lottatore in pensione dalla morale discutibile, un impiegato di Amazon che sogna la rivoluzione, una giovane donna intrappolata in una storia d'amore interdimensionale, un ventriloquo accusato di un omicidio che non ha commesso: questi i protagonisti, personaggi eccessivi ed eccentrici che cercano rifugio nell'amore o nella passione come rimedio al vuoto dell'esistenza o ai suoi problemi.