"Frida. Donna, artista, icona": Chiara Pasqualetti Johnson racconta la vita di Frida Kahlo

Dopo aver esplorato i mondi di icone femminili del XX secolo come Coco Chanel, Audrey Hepburn e Jacqueline Kennedy Onassis, Chiara Pasqualetti Johnson racconta la vita di Frida Kahlo, celebrandola, come donna, icona e artista, come recita lo stesso titolo del libro, pubblicato da White Star. Dall'infanzia, la scoperta della pittura, i legami con personaggi straordinari come André Breton, Tina Modotti, Lev Trotsky, il leggendario matrimonio con Diego Rivera e l’incanto della Casa Azul.