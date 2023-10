13 ottobre 2023 08:30

Parma celebra l'America degli anni '50 con la mostra dedicata ai grandi fotografi Magnum

A Palazzo del Governatore fino al 10 dicembre in mostra gli scatti di artisti come Dennis Stock, Elliott Erwitt e Philippe Halsman che raccontano la cultura made in Usa in un decennio favoloso ma ricco di contraddizioni