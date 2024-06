"Tex. Pearl", un fumetto con Pearl Hart, Tex Willer e Kit Carson

La ragazza dalla pistola facile, che a 18 anni rapinava già le diligenze e a 20 finì in carcere, incrocia le due leggende del vecchio West. I tre personaggi cavalcano insieme nei deserti infuocati e nelle polverose main streets della vecchia Arizona in un'avvincente storia, rappresentata a colori e in formato 22x30. A introdurre il fumetto c'è un testo di Davide Bonelli.