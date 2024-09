Storia del West, il capolavoro a fumetti di Gino D'Antonio sbarca in libreria

Lanciata dall'editore Sergio Bonelli nel 1967, l'avvincente epopea della Storia del West, scritta da un maestro del fumetto internazionale come Gino D'Antonio che l'ha anche illustrata con l'aiuto di validissimi amici-colleghi, è un capolavoro senza tempo, dove ogni leggenda nasconde un'anti-eroica verità: "Quelli che hanno fatto il West erano esseri umani, bianchi o rossi che fossero, con qualità e difetti comuni a tutti".



Pubblicato originariamente in occasione dei cinquant'anni della serie, questo volume - riccamente illustrato e curato da tre esperti dell'Ovest americano come Graziano Frediani, Luca Barbieri e Luca Boschi - ci racconta quella fantastica avventura editoriale durata 75 albi e torna in libreria e fumetteria dal prossimo 13 settembre.



Tre generazioni di un'immaginaria famiglia di pionieri intrecciano le proprie vite con quelle dei personaggi reali che hanno segnato l'avventurosa Conquista dell'Ovest americano. Nell'arco di un secolo, Brett MacDonald e i suoi discendenti crescono, invecchiano, muoiono, restando fedeli (per quanto possibile) ai propri ideali di lealtà, giustizia, rispetto per sé e per gli altri, mentre un'onda di violenza e prevaricazione cambia definitivamente il volto di un Paese che non è, come prometteva, l'anticamera del Paradiso.