Sony World Photography Awards 2019: vincitori e finalisti

E' un italiano il fotografo dell'anno premiato dalla Sony World Photography, uno dei più vasti e prestigiosi concorsi fotografici al mondo. Federico Borella ha presentato "Five Degrees", una serie di scatti legata agli effetti dei cambiamenti climatici sui Paesi in via di sviluppo. Mike Trow, curatore del concorso, ha commentato: “Alla luce dei drammatici e sempre più rapidi effetti del riscaldamento globale, soprattutto nei paesi in via di sviluppo e sottosviluppati, c’è sempre più bisogno del lavoro di artisti come Borella" La 12esima edizione ha battuto ogni record con le sue 326.997 candidature, presentate da fotografi originari di 195 Paesi e territori: il risultato è una bellissima panoramica delle migliori opere contemporanee realizzate negli ultimi 12 mesi. Tra gli altri vincitori, per la sezione "Open" - dove viene premiato lo scatto più bello - ha conquistato il premio Christy Lee Rogers, Stati Uniti, con un lavoro sulla bellezza e la vulnerabilità dell'essere umano; a vincere il concorso "Giovani" è la fotografa Zelle Westfall, Stati Uniti, 18 anni, con uno scatto sulla diversità; per la categoria "Student" ha vinto Sergi Villanueva, Spagna, 25 anni, con un lavoro che rappresenta la sua terra e il lavoro nelle aziende agricole; Nadavar Kender ha vinto il premio "Outstanding Contribution to Photography".