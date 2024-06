Fumetti Simbad e Sherazade, racconto nuovo con i disegni di Hugo Pratt

La leggenda delle Mille e una notte in una versione nuova, firmata per Cong edizioni da Fabrizio Paladini e Marco Steiner e sostenuta dai disegni che il papà di Corto Maltese realizzò nel 1963 per Il Corriere dei Piccoli