22 marzo 2024 16:50

La mostra di Ronan Bouroullec inaugura il nuovo corso della rhinoceros gallery di Roma

Nel cuore di Roma, tra il Foro Boario e il Circo Massimo si trova rhinoceros, un edificio simbolo dello scambio culturale tra Roma e il mondo. Questo palazzo, pensato da Alda Fendi e Jean Nouvel, trascende la sua natura di residenza per divenire una vetrina di scambio intellettuale e artistico. Rhinoceros gallery è un centro di innovazione e creatività, un luogo dove l’arte, il design e la contemporaneità si incontrano in un dialogo fecondo tra la città eterna e il mondo.

La mostra Dal 21 marzo all'8 settembre la galleria presenta opere d’arte e oggetti di design di Ronan Bouroullec realizzati dalla Galerie kreo, "laboratorio di ricerca" nato a Parigi nel 1999, dedicato alla produzione di pezzi contemporanei in serie limitata. La mostra monografica presenta il poliedrico mondo dell’artista francese, intriso dell’esplorazione del colore, della forma e del design attraverso vari medium. Si possono ammirare vasi realizzati a Tajimi, in Giappone, traendo ispirazione dalla ricca tradizione ceramica della regione. I disegni sono esposti in tutto lo spazio della galleria e rivelano il fascino dell'artista per il movimento e le forme organiche. Bassorilievi inediti, che fondono forme di ceramica su cornici di alluminio ossidato, confondendo i confini tra pittura, scultura e design. Sono presenti anche pezzi inediti, tra cui candelieri e tavoli realizzati in acciaio forgiato, vetro e granito (in qualche modo collegati al suo recente progetto di arredi religiosi realizzati per la cappella St-Michel de Brasparts in Bretagna, restaurata nel luglio 2023).