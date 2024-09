Al Ragusa Foto Festival quindici mostre per "Prendersi una pausa"

“Ogni pausa è cielo in cui mi perdo” scriveva Salvatore Quasimodo. Ed è dalle sue parole che trae ispirazione il tema della 12esima edizione del Ragusa Foto Festival, diretto da Stefania Paxhia e Massimo Siragusa. Grazie alla diversità degli sguardi degli autori selezionati, l'obiettivo è quello di offrire nuovi "cieli" e nuovi orizzonti in cui potersi perdere. In questo senso la pausa non è sinonimo di immobilità ma è il dare valore a ogni attimo, in contrasto con la velocità che contraddistingue la vita moderna. La Sicilia è protagonista della ricerca artistica dei fotografi che partecipano alla manifestazione, con diverse opere in mostra che rappresentano diverse interpretazioni visive del concetto di "pausa" ambientate più genericamente al sud o, in particolare, sull'Isola.