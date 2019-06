Quadrilegio NOW aspettando il 2020: mostre ed eventi animano Parma

Dal 31 maggio al 31 luglio 2019 a Parma sarà in mostra Quadrilegio NOW aspettando il 2020: 5 spazi, 25 artisti, cinema d'autore, eccellenze enogastronomiche del territorio, spettacoli di danza e molto altro per raccontare uno spicchio di Parma verso il 2020. La rassegna Quadrilegio è inserita nel programma ufficiale del Comune di Parma per le celebrazioni della Capitale Italiana della Cultura 2020 e vincitrice del bando "Reti d’arte" della Fondazione Cariparma. Quadrilegio NOW.2019 per l’ottavo anno consecutivo propone al pubblico un percorso di opere contemporanee in 4 antichi spazi privati aperti per l'occasione.