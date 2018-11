Milano, in mostra i bambini del Myanmar: "La loro vita non è un gioco"

"La loro vita non è un gioco - Acqua, salute e istruzione per i bambini del Myanmar". E' la mostra organizzata con la collaborazione di regione Lombardia e allestita presso lo Spazio Mostre N3 di Palazzo Lombardia. Ad accogliere i visitatori dieci piccoli ciceroni, guide turistiche d'eccellenza della mostra didattica con gli scatti fotografici realizzati in Myanmar dal testimonial del progetto Beppe Convertini e dalla fotografa Sara Melotti. In questo modo è possibile conoscere quali sono le principali emergenze umanitarie in Myanmar, le conseguenti necessità economiche e sociali della popolazione civile, in particolar modo dei bambini e di come sta intervenendo la Fondazione Terre des Hommes Italia per fornire supporto alle comunità locali e alle famiglie in condizioni di forte vulnerabilità.