Milano, il backstage dell Acquario di Genova in mostra alle Officine Fotografiche

Dal 14 febbraio al 14 marzo 2019, Officine Fotografiche presenta ‘Behind the glass’, un progetto fotografico di Gianmarco Maraviglia, realizzato in collaborazione e con il supporto dell’Acquario di Genova. Si tratta di un lungo progetto di documentazione e di ricerca che esplora gli ambienti ricostruiti dall’uomo per gli animali nelle più grandi strutture europee. Le immagini in mostra si riferiscono all'Acquario di Genova, il più grande d'Europa e una delle principali attrazioni turistiche. Gianmarco Maraviglia, durante il suo lavoro, ha avuto eccezionalmente accesso a tutte le aree chiuse al pubblico per documentare la macchina operativa che permette il funzionamento della struttura. La mostra sarà visitabile presso le Officine Fotografiche di Milano, in via Friuli 60, dal lunedì al giovedì dalle 14 alle 20 e il venerdì dalle 10 alle 17.