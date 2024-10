A Milano arriva Giancarlo Leone con "The city on the water. Foto d'architettura riflessa"

La “Città Altrove”, per Leone, è un luogo in cui le architetture si riflettono attraverso il movimento delle acque, restituendo pause di qualità urbana alla collettività. Spesso questi specchi ricordano delle pennellate di acquerelli o degli oli. Un'opera d'arte illimitata per immagini, legami e rimandi. The City On The Water è quindi una ricerca incompleta e mai finita. L'orizzonte è visto dall'artista come un concetto effimero che si declina nei contesti urbani e nei nuovi fogli d'acqua.