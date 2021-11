05 novembre 2021 15:03

Milano, a Palazzo Serbelloni in mostra la Lamborghini Minotauro e le altre opere in fingerpainting di Paolo Troilo

Al centro della mostra "Troilo-Milano solo andata", curata da Luca Beatrice a Palazzo Serbelloni di Milano fino al 13 novembre, la Lamborghini Minotauro, l'essere mitologico metà uomo e metà toro dipinto dall'artista indipendente Paolo Troilo sulla carrozzeria di una Huracan EVO con l'uso dei polpastrelli. E con il bolide, in esposizione, anche una selezione di 15 grandi tele sempre realizzate con la tecnica in fingerpainting dall'artista, unico interprete di rilievo del figurativo iperrealista. Protagonista della mostra è proprio Milano, città che ha accolto Troilo nel 1997, lo ha reso un pubblicitario e un creativo di fama, fino a renderlo un artista. "Milano non è la città eterna, è la città contemporanea. E non c'è nulla di più eterno del presente", afferma Troilo. E la sua pittura, in continua sperimentazione, usa la rappresentazione del corpo maschile come elemento distintivo e come mezzo di comunicazione.