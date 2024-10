Luna Berlusconi, al "Gad" di Milano la mostra "Settima Luna"

L'esposizione è a cura di Luca Cantore D'Amore. “Luna Berlusconi attraversa oceani di nero quasi assoluto - scrive Cantore D'Amore - come abissi profondi o notti insonni. Ma la particolarità del suo buio è che, come è raro che sia, esso, contiene una speranza, un bagliore, un baluginio finale. Questo è possibile grazie al colore che lei adopera magistralmente, in maniera chirurgica e decisa, e che s’impone come una sciabolata nelle sue costanti scale di grigi. Dalla sua pittura emergono diversi livelli e diversi lati della personalità di sé stessa: da quella in due dimensioni, che agevola la comprensione grazie a un operato impattante e inequivocabile, fino a quella a tre dimensioni o più: laddove la tersa è rappresentata dalla materia che crea e delinea volumi e la quarta da un’ineffabile verticale mentale che include e chiama in causa slanci di tattilità, odori, prossemica nei confronti del dipinto"



"Luna Berlusconi - prosegue il curatore - gioca con le opere che crea, come solo i più convinti e sapienti fanno: certa della sua meccanica, della sua cifra riconoscibile tra tante e, soprattutto, strizzando un occhio alla modernità: ovverosia, lasciando che - per chi voglia - esse siano, contemporaneamente, opere d’arte e sontuosi oggetti di design, d’arredo, tipici delle case con gusto che non hanno intenzione di prendersi costantemente troppo sul serio. E anche questo è uno dei motivi dell’abbraccio con la nostra Gad”,