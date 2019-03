I boschi artificiali di Andrea Chinese approdano a Venezia per "Arte Laguna Prize"

Andrea Chinese, artista finalista di "Arte Laguna Prize", presenta il suo ultimo lavoro nella suggestiva cornice dell’Arsenale di Venezia a partire dal 31 marzo e fino al 25 aprile. "Artificial Woods" - in italiano "boschi artificiali" - è un progetto fotografico che indaga il rapporto tra uomo e natura. Le immagini di Chinese sono potenti e sofisticate e conducono fin dentro le contraddizioni umane. Gli scatti sono realizzati nel cuore di boschi quando l’alba illumina i tronchi svelando la natura artificiale di quei luoghi. I boschi artificiali sono boschi da taglio in cui le piante sono distribuite in ordinate configurazioni geometriche. Sono spazi unici ed affascinanti, progettati dall’uomo ma guidati dai ritmi e regole della natura. Non del tutto artificiali quindi, ma che non possiamo neanche chiamare naturali.