Fumetti, tornano "I bastardi di Pizzofalcone"

"L'omicidio è uno strappo, e la cicatrice che lascia si vedrà per sempre, ha effetti irreversibili e crea molte vittime, non solo il morto ammazzato", riflette l'autore. "Ci vuole cura e rispetto anche per raccontarlo nella finzione, credo molto in questo e una serie come quella dei Bastardi mi permette di farlo", conclude de Giovanni.