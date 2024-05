"Le diable au corps", in mostra il desiderio erotico in tutte le sue forme

E' dedicata al desiderio erotico, all'irrequietudine dei corpi, alla scoperta di sé e delle proprie pulsioni la mostra "Le diable au corps", curata da Daniele Capra e Massimo Mattioli, con cui BonelliLAB riprende l'attività espositiva. I grandi spazi della sede di Canneto sull'Oglio (MN) ospiteranno fino al 28 luglio le oltre 50 opere di 12 tra i più significativi artisti della scena italiana nati negli anni Ottanta e Novanta, la maggior parte delle quali realizzate per l'evento.





L'idea portante della mostra prende le mosse dal romanzo "Le diable au corps", scritto da Raymond Radiguet e pubblicato nel 1923, che racconta la relazione proibita e clandestina tra uno studente liceale e la moglie di un soldato in guerra. Un libro anticonformista per l'epoca, come lo sono le opere degli artisti in esposizione. Nei loro quadri, nella maggior parte dei casi di grande formato, indagano ognuno secondo la propria sensibilità il corpo desiderante e desiderato, da un punto di vista che si fa di volta in volta psicologico, erotico, emotivo e fisico. Un viaggio immersivo e totalizzante nella sensualità in ogni sua forma, che si conclude nella dark room in cui sono ospitate immagini di carattere più libero ed esplicito.