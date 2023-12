12 dicembre 2023 10:41

A Napoli la mostra "Core 'e mammà" di Marco Travali

Mercoledì 13 dicembre, dalle 17:30 alle 20, presso lo Spazio Foyer dello JUS Museum (Palazzo Calabritto, Via Calabritto, 20, piano nobile, scala B) si inaugura la mostra "Core 'e mammà" di Marco Travali. In esposizione nove opere che documentano la ricerca fotografica e compositiva dell'artista, maturata prima all'Accademia di Belle Arti di Brera e successivamente nell'esperienza trasversale di regista, direttore creativo e produttore. Esperienze che convergono in un lavoro eclettico in cui iconografia classica e sperimentale, racconto popolare, letteratura infantile e horror, gioco e finzione, creano un nuovo scenario surreale, ironico e sarcastico, spesso permeato dalla cronaca e dall’attualità.

Il modus operandi di Marco Travali si sviluppa attraverso tecniche e codici espressivi molteplici e disinibiti che spaziano dal video all'animazione, dalla performance al collage cartaceo e digitale, alla cui radice vi è sempre una "messa in scena" capace di trasformare ogni immagine in un racconto da "leggere" e "decifrare" attraverso la propria sensibilità.

La mostra rimarrà aperta fino al 19 gennaio (dal martedì al venerdì ore 10-13/15-19, sabato, domenica e festivi previo appuntamento). Contestualmente, negli spazi dello JUS Museum, si potrà visitare la "In/Carta In/Canta", con opere su carta dei maggiori artisti del Novecento.