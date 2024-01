29 gennaio 2024 16:42

A Milano la mostra fotografica "Colpo di scena. Dalla A di attrezzista alla S di scultrice": un viaggio attraverso le professioni più insolite dello spettacolo

Martedì 30 gennaio, alle ore 18, presso la sede del CDI - Centro Diagnostico Italiano, in via Saint Bon 20 a Milano, si inaugura la mostra fotografica "Colpo di scena. Dalla A di attrezzista alla S di scultrice", curata da Laila Pozzo e promossa dalla Fondazione Bracco, in collaborazione con l'Accademia Teatro alla Scala. L'esposizione, a ingresso gratuito, rimarrà aperta al pubblico fino al 30 giugno. Si tratta di un viaggio per immagini dietro le quinte di un teatro, alla scoperta di coloro che contribuiscono alla realizzazione di uno spettacolo. Un racconto corale con un doppio colpo di scena: da un lato si mostreranno attività particolari e insolite, dall'altro si scoprirà che molte delle professioni tradizionalmente associate a figure maschili sono affidate a giovani donne. Ventisette le foto in mostra, di grande formato, che illustrano il lavoro di attrezziste, tecniche delle luci, professoresse d'orchestra, direttrici di scena, fotografe, falegnami, sound designer, scultrici, costumiste e scenografe.

Orari:

Lunedì-Venerdì: 7.30-20

Sabato: 7.30-18

Domenica: chiuso