"Diabolik sottosopra", il fumetto rivisitato da Silvia Ziche

L'eterno scontro tra Diabolik e Ginco riprende vita in un fumetto, in formato pocket, di 120 pagine. I fan dell'eroe mascherato, inoltre, potranno trovare due mazzi di carte da poker con le brillanti illustrazioni, sempre a cura di Silvia Ziche. E non finisce qui: come nella migliore tradizione dei mondi sottosopra, l’albo si potrà ribaltare per leggere, con tanto di controcopertina, una simpatica storia breve firmata Mario Gomboli e disegnata, sempre, dalla nota fumettista italiana.