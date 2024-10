Casa Papanice, un libro per salvare un gioiello dell’architettura

Così Edmondo Papanice, esperto in geopolitica e relazioni internazionali vincitore di premi in ambito sociale e culturale, illustra il suo libro Casa Papanice, edito da Amazon, in cui si ripercorre la sua storia e quella della famosa casa romana, progettata nel 1967 dall'architetto Paolo Portoghesi e dall'ingegner Vittorio Gigliotti, appartenuta a suo nonno, Pasquale Papanice, uno dei primi imprenditori di Taranto degli anni '60.