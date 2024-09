Botero, l'omaggio di Roma con una mostra extra-large

Il grande mondo a colori di Fernando Botero, quello che conosciamo ma anche quello che non abbiamo mai visto prima, arriva nelle sale di Palazzo Bonaparte a Roma. Così la Capitale omaggia il celebre artista colombiano, scomparso un anno fa. Lo fa con la più imponente mostra mai dedicata alla sua opera in Italia. Fino al 19 gennaio i visitatori potranno ammirare oltre 120 capolavori, suddivisi in 11 sezioni, che abbracciano oltre 60 anni di creazioni artistiche.