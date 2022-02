Benvenuto Cellini, l'ultimo avventuriero tra sculture, amori, demoni e battaglie

Artista, uomo d'arme, occultista". Il mito di Cellini avventuriero, stregone, ladro, assassino ma geniale artista del pieno Rinascimento, tra la tumultuosa Italia del Cinquecento e la Francia, viene qua descritto nelle sue azioni rocambolesche tra demoni e angeli, in battaglia e in scontri sanguinosi di vendette e di amori passionali.

Ufficio stampa

La sua fuga da Castel Sant'Angelo dopo averlo difeso durante il Sacco di Roma anni prima, le tumultuose vicende a Fontainebleau, con i suoi spettri sino al suo ritorno in patria, a Firenze, dove fonderà in un clima di tregenda sulfurea, quel Perseo che lo rese immortale. Un genio amato e odiato da grandi artisti, sognato dal cinema, idealizzato dagli scrittori e dai musicisti, che è diventato simbolo di un'epoca corrusca e violenta quanto straordinaria e grandiosa. Coevo di geni come Michelangelo, Leonardo da Vinci, Raffaello e altri, che come loro e più di loro ha lasciato traccia della propria esistenza dove vita e arte sono un'unica cosa, tra battaglie e creazioni meravigliose.

Benvenuto Cellini è un artista "moderno", "anarcoide", un vero uomo libero che però volge il proprio sguardo all'antichità più nobile, ancora da scoprire - o riscoprire - nei suoi furori e nelle sue passioni, in un mondo, quello della Rinascenza che fu il momento di maggior splendore dell'umanità tutta, ineguagliabile ancora oggi e mai più ripetibile.

di Antonello Sette

"Benvenuto Cellini. Artista, uomo d'arme, occultista"

Dalmazio Frau

Prefazione di Franco Cardini

Editore: Ugo Mursia Editore

gennaio 2022

Pagine: 216

Brossura