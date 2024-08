Banksy riempie Londra di animali, cosa significa lo "zoo urbano"

Lunedì è apparsa la capra su un precipizio vicino al ponte di Kew, a Richmond. Martedì sono spuntate due teste di elefante che si protendono l'una verso l'altra con la proboscide attraverso le finestre murate di una casa a Chelsea. Poi mercoledì è arrivata l'immagine finora più gioiosa: un trio di scimmie, che si facevano strada attraverso un ponte sopra Brick Lane, nella zona est di Londra. Giovedì la romantica sagoma di un lupo solitario che ulula, dipinta su una grande parabola satellitare (come se fosse una luna) su un tetto a Peckham, è stata presto rubata da due uomini mascherati. Venerdì, giorno del fish and chips per molti londinesi, una coppia di pellicani affamati è stata disegnata sopra un fish bar di Walthamstow, all'angolo di Pretoria Street, con i loro lunghi becchi che addentavano il pesce. Infine sabato è comparsa una pantera in procinto di saltare su un cartellone pubblicitario in legno sulla Edgware Road a Cricklewood. E non è detto che la serie sia finita qui.