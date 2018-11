21 novembre 2018 15:25 Banksy a Milano, la prima mostra dello street artist britannico in museo pubblico italiano Dalle strade di tutto il mondo alle mura del Mudec, ecco "A Visual Protest. The Art of Banksy": 80 lavori tra dipinti, litografie, serigrafie e print numerati esposti fino al 14 aprile 2019

Banksy, tra i principali writer al mondo, per la prima volta entra in un museo pubblico italiano. Lo street artist britannico dall'identità ignota, infatti, è il protagonista di "A Visual Protest. The Art of Banksy" al Mudec, il Museo delle Culture di Milano, fino al 14 aprile 2019. Il progetto espositivo è curato da Gianni Mercurio e raccoglie circa 80 lavori tra dipinti, litografie, serigrafie e print numerati, oggetti, foto, video e memorabilia tra adesivi, stampe, magazine, fanzine.

Bansky, che della lotta contro il sistema e il mercato dell'arte, della strada e soprattutto dell'anonimato ha fatto la sua "notorieta", arriva per la prima volta in un museo pubblico italiano. E' una mostra non autorizzata (e come poteva esserlo?) "A visual protest. The Art of Bansky", al Mudec di Milano dal 21 novembre al 14 aprile 2019. Una restrospettiva, quella curata da Gianni Mercurio, che raccoglie circa 80 lavori tra dipinti, edizioni limitate e numerate, fotografie, video, copertine di vinili da lui disegnate e memorabilia e porta le opere di uno degli artisti più discussi degli ultimi anni dalla strada alle cornici. Un percorso monografico in cui si può ripercorrere la "protesta visiva" dell'artista senza volto. Le opere esposte provengono tutte da collezioni private, certificate, e nessuna è stata sottratta dalla strada o da un luogo pubblico. Satira, politica, cultura, etica, guerra sono i temi al centro delle opere dell'artista inglese, divise in generi e sezioni. Un messaggio di paceA raccontare l'opera e il pensiero di Banksy ci sono anche 60 copertine di vinili e cd da lui disegnati: anche qui, come in tutti i suoi lavori, il writer ha espresso, nella chiave satirica e provocatoria che lo contraddistingue, posizioni politiche o etiche, in grado di interpretare o influenzare il pensiero collettivo. Gran parte dei soggetti di Banksy è contro la guerra: più che un impegno politico, la sua è una guerra culturale contro la guerra e contro le logiche che la producono.

I ratti, paradigmi dei writerIn mostra anche i famosissimi ratti, paradigma dei writer, che assumono per Banksy una dimensione metaforica: "Esistono senza permesso", dichiara. "Sono odiati, braccati e perseguitati. Vivono in una tranquilla disperazione nella sporcizia. Eppure sono in grado di mettere in ginocchio l'intera civiltà". Nelle sue opere i ratti diventano vandali armati di vernice e pennelli, borghesi con l'ombrello e abiti impeccabili, scassinatori, rapper, operai, sabotatori.