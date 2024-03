In libreria dal 29 marzo una nuova edizione de "I giorni della merla" di Manuele Fior

Dodici racconti brevi realizzati per importanti pubblicazioni nazionali ed estere. Rapide istantanee, frammenti di vite. Dodici ritratti finemente cesellati riuniti in questa nuova edizione che include due nuove storie. L'autore ci porta in luoghi e tempi diversi, tra i soldati francesi della prima guerra mondiale, tra gli immigrati nella Berlino e nella Parigi di oggi, nell'Italia futura già immaginata nel graphic novel "L'intervista". Piccole storie di genitori e figli, coppie felici e non, artisti in crisi. In ognuna di esse il disegno si fa narrazione, coglie un momento rivelatore, fa emergere sentimenti e desideri, speranze e paure: tutto ciò che ci rende umani.

In Aiuto! Hilfe! Davide cerca per ore il suo bambino che si è perso nelle vastità del parco di Tempelhof. In Gita di classe due professori accompagnano gli studenti in giro per Parigi. Entrambi i racconti parlano di italiani all'estero in situazioni che mettono alla prova loro stessi e la familiarità con il luogo. Il soggiorno a Ischia dell'artista simbolista Böcklin è narrato in Il pittore a partire da una lettera indirizzata alla moglie. Storia di Gabriel C. si ispira a una serie di documenti clinici inediti riscoperti da Hubert Bieser all'ospedale psichiatrico Ville-Évrard, dove furono ricoverati i soldati della prima guerra mondiale con disturbi mentali. In Mai guardarsi indietro, Matilde, pubblicato per la prima volta nel 2023 in "Sotto il vulcano", la performance – e i dissidi esistenziali – di alcune giovani attiviste per il clima.

L'autore - Manuele Fior ha vissuto a Berlino, Oslo e Parigi e di recente si è stabilito a Venezia. Artista pluripremiato e di respiro internazionale, è uno dei disegnatori più apprezzati in Italia e all'estero. Collabora con le sue illustrazioni a riviste come "The New Yorker", "Le Monde", "Vanity Fair", a quotidiani come "la Repubblica" e "l Sole 24 Ore", a case editrici come Feltrinelli, Einaudi, EL. Nel 2017 le ha raccolte e commentate ne "L’ora dei miraggi" (Oblomov Edizioni). Con il graphic novel "Cinquemila chilometri al secondo" ha vinto il premio Fauve d'Or come Miglior Album al Festival Internazionale di Angoulême 2011. "L’intervista" (2013) segna il suo esordio nel bianco e nero. Ha inoltre pubblicato "Le variazioni d'Orsay" (pubblicato per la prima volta nel 2015) e "I giorni della merla" (2016), raccolta di racconti brevi. Nel 2020 ha vinto il Premio Yellow Kid Autore dell'anno ai Lucca Comics Awards per "Celestia" (Oblomov Edizioni 2019-2020). Di recente Oblomov ha pubblicato la nuova edizione de "Le variazioni d'Orsay" e di "Cinquemila chilometri al secondo".

