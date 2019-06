Andrea Camilleri in ospedale, i medici: condizioni critiche ma stazionarie

Rimangono critiche ma "stazionarie" le condizioni di Andrea Camilleri, colpito da un arresto cardiorespiratorio. All'ospedale di Roma in cui è ricoverato, il Santo Spirito, alle 12 è stato diffuso un bollettino medico per chiarire che "la prognosi è riservata e il paziente non è cosciente". Lo scrittore siciliano, di 93 anni, da lunedì mattina è in rianimazione. L'autore della saga del commissario Montalbano è attaccato a un macchinario per respirare.