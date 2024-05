Morta la scrittrice canadese Alice Munro, premio Nobel nel 2013

E' morta all'età di 92 anni la scrittrice canadese Alice Munro, premio Nobel per la Letteratura nel 2013.

Considerata maestra del genere del racconto, Munro ha sofferto nell'ultimo decennio di demenza senile, i cui primi sintomi sono arrivati proprio nell'anno in cui ha vinto il Nobel. Munro è deceduta in una casa di riposo nella provincia dell'Ontario, secondo quanto ha riferito la sua famiglia citata dal quotidiano canadese The Globe and Mail.