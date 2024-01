Alessandro Barbero va in pensione, la commozione degli studenti all'ultima lezione

Il video della standing ovation degli studenti è diventato virale sui social grazie all'account di un fan sardo che si definisce il "primo vassallo" e che raccoglie tutte le informazioni utili ai fan di Barbero, come le date dei convegni e degli eventi, quasi sempre sold out nel giro di poche ore. Il successo del professore infatti è cresciuto enormemente negli ultimi anni, i fan ne apprezzano soprattutto l'eloquio e la comunicazione efficace che hanno conquistato soprattutto gli ascoltatori dei suoi podcast.

La biografia del docente

Accademico da oltre 20 anni, Alessandro Barbero avrebbe potuto proseguire nella carriera universitaria ma ha scelto la pensione anticipata. Nato nel 1959, Alessandro Barbero si laurea in Lettere nel 1981 con una tesi in Storia medievale presso l'Università degli Studi di Torino dal titolo Il mito angioino nella cultura italiana e provenzale fra Duecento e Trecento, con relatore Giovanni Tabacco. Consegue poi il dottorato di ricerca alla Scuola Normale Superiore di Pisa nel 1984. Nello stesso anno vince il concorso per un posto di ricercatore in Storia medievale all'Università degli Studi di Roma Tor Vergata. Dal 1998 è dapprima professore associato e dal 2002 al 2024 ordinario di Storia medievale al Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro.