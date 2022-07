A Venezia la seconda Conferenza sullo stato globale dei diritti umani

Sulla scia della prima conferenza dello scorso anno, l'edizione attuale mette a confronto i partecipanti in tre panel per discutere gli ultimi sviluppi in tema di diritti dei bambini nel mondo . La due giorni si svolge presso il Monastero di San Nicolò al Lido di Venezia e riunisce importanti eurodeputati e commissari europei, premi Nobel per la pace e rappresentanti di organizzazioni internazionali.

Tra i partecipanti la presidente del Parlamento europeo

Roberta Metsola

Veronica Gomez

Ole von Uexküll

Jutta Urpilainen

David McAllister

Maria Arena

Denis Mukwege

(videomessaggio), la presidente del Global Campus of Human Rights, il direttore esecutivo della Right Livelihood Foundation, la commissaria europea per i partenariati internazionali(videomessaggio), il presidente della commissione Affari esteri del Parlamento europeo, la presidente della sottocommissione per i diritti umani, il vincitore del premio Sacharov e del premio Nobel per la pacee diversi membri del Parlamento europeo.