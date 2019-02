“Vlad”, la vera stroria del personaggio che ha ispirato Dracula

Vlad III di Valacchia è un nome che pochi ricordano, anche se la sua storia è legata a quella di un leggendario personaggio letterario: Dracula. In “Vlad. Le lame del cuore” (ed. Feltrinelli Comics, pp.64, euro 14) viene raccontata la vita dell’uomo che ha ispirato il vampiro di Bram Stoker. La graphic novel di Matteo Strukul, con i disegni di Andrea Mutti, sarà solo il primo capitolo di una trilogia sulla vita del condottiero Vlad.



Non ci saranno elementi sovrannaturali ma tra battaglie, efferati delitti, intrighi politici, amori passionali e feroci esecuzioni, non mancherà il sangue, l’elemento simbolo del conte Dracula.