"Un teatro da favola", spettacoli immersivi a Bologna e a Milano

Michelangelo Pistoletto in dialogo con Milano per la Design Week

"Natura/Utopia: l'arte tra ecologia, riuso e futuro" in mostra a Perugia

Rovereto, l'arte del fascismo in mostra al Mart

"Un teatro da favola", la compagnia che con i suoi spettacoli interattivi, itineranti e immersivi ha battuto ogni record di presenze e incassi in tutta Italia, rivoluzionando il mondo del teatro per famiglie, presenta due nuovi show: "Cenerentola a casa di Cenerentola" in una villa storica del 1700, Casa Nena a Casalecchio di Reno (Bologna), e "Con Alice Dentro il paese delle Meraviglie" nel Bosco Eremo Locatelli a Corbetta (Milano).