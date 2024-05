"Stagno" è la storia di Italo, un diciassettenne cresciuto in una sconosciuta e pigra provincia insieme alla madre, Stefania, una bella donna di mezz’età che gestisce un centro estetico e che, durante l’infanzia del figlio, lo ha trascinato da un concorso di bellezza all’altro. Perché è bello, Italo, ma non se ne cura minimamente. È un tipo sensibile, solitario e attento ai dettagli del mondo che lo circonda. Ha un solo amico, Patrick, totalmente diverso da lui, ma capace di mostrargli un affetto sincero. Così, tra corse in bicicletta che tagliano le campagne afose di inizio agosto, tra le visite domenicali alle prostitute dell’autolavaggio di via Watt, le feste di compleanno popolate dalle amiche ubriache e disperate della madre e le commemorazioni per la vittima di un orrendo crimine compiuto quarant’anni prima, si sviluppa la storia di Italo.