"Non sono stato io", il libro di Gianni Bono e Raffaele Mangano sul mistero del primo disegnatore di Diabolik

Come in ogni mistero che si rispetti, c'è sempre qualcuno che non si arrende e, per oltre cinquant'anni, esplora tutte le strade per spiegarsi il rifiuto di Zarcone a rivendicare la paternità di un'opera che gli avrebbe garantito fama e fortuna. È come se Zarcone avesse voluto dire: "Non sono stato io", abbandonando il progetto alla sua nascita. Ma un giorno, quando ormai ogni speranza di ritrovarlo sembrava persa, alla redazione di Astorina arriva un'email impossibile da ignorare: Buongiorno, mi chiamo Davide Tedesco e premetto subito di non essere mai stato un appassionato lettore di Diabolik. Vorrei però raccontare una serie di coincidenze che hanno suscitato la mia curiosità. Di recente ho ristrutturato il mio appartamento a Palermo e, tra i vari arredi, ho acquistato un dipinto a olio firmato Angelo Zarcone…