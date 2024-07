"Montagne nere", il ritorno a casa dei profughi di "Boemia"

Le montagne che avevano lasciato e che ritrovano tre anni e mezzo dopo non sono più come le ricordavano. Sono “Montagne nere”, trasformate e rese irriconoscibili dalla guerra. Come nero, nel senso di ostile, è l’ambiente che li accoglie. È l’amara scoperta dei centomila abitanti delle zone di confine (trentini, veneti e friulani) esodati allo scoppio della Prima Guerra Mondiale in Austria, Moravia e soprattutto Boemia (l’attuale Repubblica Ceca), al ritorno a casa dopo l’armistizio.