"La sindrome di Up" di Paolo Ruffini: la felicità insegnata da persone con sindrome di Down

Sull'onda dello spettacolo Up&Down, un happening comico con attori disabili che ha riempito i più prestigiosi teatri d'Italia, Paolo Ruffini ha scritto un libro sulla felicità insegnata dai ragazzi disabili: "La sindrome di Up" (Mondadori, pp. 200, euro 17). "Quando vado in giro vedo tanta gente musona, lamentosa, polemica, gente che sembra contenta di essere infelice. Allora mi sono chiesto: e se essere infelici fosse normale? Ma poi cos’è la normalità? C’è qualcuno più normale o più diverso? E rispetto a chi? La verità è che la vita è fatta di up e down: siamo tutti up quando le cose vanno come vogliamo e siamo down quando invece non rispettano le nostre aspettative. La cosa curiosa è che essere up è la condizione che caratterizza maggiormente le persone che hanno la sindrome di Down. Non so perché, sarà nel dna, in quel cromosoma in più, ma è così. Per loro è più facile essere felici. Hanno una fiducia, una confidenza con la felicità che a me spesso manca", ha spiegato Ruffini.