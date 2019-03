A 500 ANNI dalla morte di Leonardo da Vinci 27 marzo 2019 16:09 "La cena segreta" di Javier Sierra, in libreria la riedizione del thriller storico sui misteri del Cenacolo vinciano Torna il romanzo di maggior successo internazionale del "Dan Brown spagnolo", per mesi in testa alle classifiche del New York Times

Una coinvolgente avventura fra arte, mistero, intrighi e investigazione storica con un ritmo che non lascia scampo. E' La cena segreta (DeA Planeta Libri, 480 pp., euro 17) di Javier Sierra, in libreria dal 12 marzo. A quindici anni dalla sua prima comparsa torna - in una nuova edizione ampliata e arricchita da preziose immagini - il grande romanzo con cui Sierra si è imposto nelle classifiche internazionali dando del filo da torcere persino a Dan Brown. A 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci, i lettori potranno farsi coinvolgere da un’avvincente e documentatissima investigazione in forma narrativa sui misteri del Cenacolo vinciano.

La trama - Gennaio 1497. L’arrivo di alcune lettere anonime contenenti inquietanti insinuazioni getta la corte di papa Alessandro VI nello scompiglio. A Milano, nel refettorio di Santa Maria delle Grazie, Leonardo da Vinci starebbe ultimando la realizzazione di un’opera dal contenuto blasfemo se non addirittura diabolico. L’affresco dell’Ultima cena, infatti, presenta anomalie a dir poco concertanti: sul capo di Cristo e degli apostoli non vi è traccia di aureola; sulla tavola non si vedono il pane e il vino dell’Eucarestia; e come se non bastasse l’artista ha avuto l’ardire di ritrarre se stesso nell’atto di dare le spalle a Gesù. Padre Agostino Leyre, inquisitore domenicano esperto nell’arte di interpretare messaggi cifrati, viene inviato d’urgenza nella città lombarda con il compito di fare chiarezza e di scoprire cosa abbia spinto il maestro toscano a stravolgere il testo biblico e a disattendere le aspettative dei committenti. E se Da Vinci fosse un eretico? Mentre una serie di efferati delitti semina il panico dentro e fuori le mura di Santa Maria delle Grazie, con il procedere delle indagini appare sempre più chiaro che l’Ultima cena nasconde un messaggio capace di sfidare i fondamenti stessi della dottrina cristiana.

L'autore - Javier Sierra (Teruel, Spagna, 1971) è un giornalista radiotelevisivo laureato in Storia e specializzato in indagini sui misteri del passato e sui fenomeni apparentemente inspiegabili. I suoi romanzi (tra cui Fuoco Invisibile, Le porte dei templari, L’angelo perduto) sono tradotti e pubblicati in oltre quaranta Paesi. Considerato il Dan Brown spagnolo, è uno dei pochi scrittori non di lingua inglese i cui libri compaiono ai primi posti delle classifiche degli Stati Uniti.