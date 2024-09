"Il delitto di Saman Abbas" di Giammarco Menga arriva in libreria

Aveva diciotto anni e aveva già provato a scappare da una famiglia che non le consentiva di studiare e di innamorarsi di chi voleva. Il suo cadavere è stato ritrovato 18 novembre 2022 in un casolare abbandonato a pochi metri dalla casa in cui viveva. Vittima delle persone a lei più vicine, oggi alla sbarra. Un delitto raccontato oggi in tutte le sue tappe, dettagli, retroscena nel libro "Il delitto di Saman Abbas - il coraggio di essere libere" di Giammarco Menga che ha seguito la vicenda passo dopo passo e ha vissuto in prima linea gli sviluppi di questa terribile storia. Gli ultimi istanti, le indagini i lunghe e complesse, i risvolti processuali sono ripercorsi dal reporter che ha voluto condividere con i suoi lettori anche dettagli mai raccontati come quelli della fuga in Belgio della giovane nel giugno del 2020 o i contenuti inediti dei colloqui avuti con i cugini e il fratello della vittima. Una famiglia al centro di un omicidio brutale sulla cui responsabilità aleggiano ancora dubbi e domande.