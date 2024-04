"Favole per psicoterapeuti", gli Scarabocchi di Maicol & Mirco oltrepassano il recinto della vignetta e diventano storie di ampio respiro

Gli Scarabocchi di Maicol & Mirco tornano in libreria in una raccolta atipica, un'antologia di fumetti brevi: "Favole per psicoterapeuti" (BAO Publishing, 256 pp., 18 euro).

In questa raccolta di storie - in parte uscite sulla storica rivista Linus e su altre pubblicazioni, in parte provenienti dagli archivi privatissimi dell'autore - gli Scarabocchi oltrepassano il recinto della vignetta per avventurarsi in storie di ampio respiro. Verbalizzare se stessi e le proprie emozioni è il motore fondante che spinge i personaggi dei racconti. Un esperimento di psicoanalisi a fumetti attraverso l'occhio cinico e straordinariamente lucido dell'autore.