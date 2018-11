Per la prima volta gli scatti di Jerry Schatzberg fatti a Bob Dylan sono stati raccolti in un volume unico dal titolo "Dylan by Schatzberg" (edito da Skira, 262 pagine, 55 euro). Una raccolta fotografica che racconta il cantautore all'apice della sua carriera in cui confluiscono ritratti di studio, fotografie in sala di registrazione, rarità e scatti dai concerti.