Dal Martini all'Americano, dal Manhattan al Negroni, il Vermouth è il protagonista di molti cocktail, in differenti versioni distinte sia per colore (rosso, bianco e rosato) che per gusto (dolce, secco, extra secco e china). Il Vermouth Day è stato creato per la prima volta nel 2021 da Giancarlo Mancino, produttore di Vermouth e barman italiano di fama mondiale, che negli ultimi anni si è dedicato alla produzione di distillati e fermentati, e si festeggia ogni anno il 21 marzo.

La storia del Vermouth

Nasce a Torino nel 1786 da un’idea dell’erborista piemontese Antonio Benedetto Carpano, che scelse questo nome riadattando il termine Wermut, col quale in tedesco viene chiamata l'artemisia maggiore, ispirandosi a una tradizione antica: si dice infatti che già Ippocrate amasse bere l’ippocrasso (vino aromatizzato con erbe, spezie e miele) e che fosse diffuso un vino simile anche in Grecia e nell’antica Roma. In Germania, intorno al 1600, si preparava un vino lasciato in infusione con erbe e assenzio, in tedesco chiamato appunto Wermouth.

Il Vermouth di Paul Ballor

Nel 1856 Paul Ballor, insieme a Henry Freund ed Emilie Roussette, fondò a Torino la Freund, Ballor & C.IA. Oltre 165 anni di storia e fascino, con aneddoti e reperti storici che testimoniano la tradizione del brand e dei suoi prodotti più riconosciuti. Oggi la famiglia Bonollo, portavoce dello spirito innovativo del brand e delle sue qualità eccellenti, lo riporta alla luce con il lancio di nuovi prodotti di grande fascino edonistico, che i maestri distillatori e liquoristi dell’azienda padovana sanno fare con grande passione e professionalità.

La passione, l’entusiasmo e la dedizione di Paul, Emilie ed Henry, vengono oggi rivissuti e reinterpretati dal team Bonollo per proporre esperienze nuove che si fondano sulla solidità di know-how ultra centenari, ma che tutt’ora fanno la differenza.

Il cocktail “Giardino Segreto”

Vivace e dal profumo mediterraneo, “Giardino Segreto” è il cocktail creato con il Vermouth di Paul Ballor, tra i brand più iconici e storici nel mondo del buon bere italiano. Intenso e vivace, con note speziate prevalenti di chiodi di garofano, cannella e sentori fruttati di dattero, arancia candita, fino alle note marsalate conferite dal vino, questo Vermouth è un’ottima base per aperitivi di qualità ed è altrettanto eccezionale liscio, alla moda piemontese dell’800.

Era il liquore preferito da Paul Ballor, che per il suo Vermouth fu premiato con 13 medaglie d’oro e 12 diplomi d’onore, oltre al titolo di Provveditori di S.M. Il Re d’Italia.

Ingredienti:

4,0 cl Vermouth Ballor

4,0 cl Gin Ballor

2,0 cl Succo di mezzo lime

Decorazione: Scorza di lime

Di Indira Fassioni