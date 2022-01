Con Al Bronzo, Barilla annuncia una nuova dimensione per la pasta, portando il gusto all’intensità di una prima volta.

Al Bronzo combina differenti varietà 100% italiane di grano duro, selezionate per la loro qualità eccellente e per l’elevato contenuto proteico (oltre il 14%).

Ricrea la lavorazione grezza, attingendo dal metodo tradizionale della trafilatura al bronzo: l’impasto viene estruso attraverso trafile al bronzo con inserti arricchiti di filettature che aumentano la resistenza al passaggio dell'impasto, disegnando così sulla sua superficie una “rete di microincisioni”.

Il risultato è una pasta dalla ruvidità intensa e dal colore giallo ambrato che offre un’esperienza sensoriale unica, anche alla vista e al tatto. Incredibilmente intensa, anche nel gusto.

Grazie alle rigature, ai solchi e alle curvature della sua struttura e grazie alla sua straordinaria corposità, Al Bronzo trattiene al meglio i condimenti, creando un gusto incredibilmente piacevole e un’esperienza unica.

Un nuovo packaging per una gamma di pasta unica

Al Bronzo svela la sua confezione rossa, un omaggio all’amore profondo di Barilla per la pasta. Il rosso di Al Bronzo è deciso, assoluto (un tutt’uno con il logo), unico e distintivo sul mercato, grezzo come la lavorazione da cui nasce questa pasta.

Inoltre, il nuovo packaging è pensato per essere un vero Gesto d’Amore per il pianeta. È una confezione in cartoncino, 100 % riciclabile, fatta di carta proveniente da foreste gestite responsabilmente. La finestra trasparente sul fronte della confezione valorizza il prodotto e consente ai consumatori di comprendere e apprezzare l’aspetto autentico della pasta Al Bronzo.

Ilaria Lodigiani, VP Global Marketing Barilla, spiega: “In tempi di grande cambiamento per le persone, da un punto di vista culturale e di stile di vita, il 2022 sarà un anno di grandi novità per il brand Barilla. Il lancio di Al Bronzo rappresenta un passo in avanti nel cammino continuo verso l’innovazione. Grazie a questa nuova gamma, oggi annunciamo una nuova era per la pasta Barilla, pronti a fare la differenza, in nome di un’eccellenza tutta italiana e di un’intensità di gusto che sorprenderà i nostri consumatori”.

Con l’obiettivo di offrire la migliore “Pasta Experience” possibile, Barilla ha selezionato i 10 formati classici e più amati per la gamma Al Bronzo, inclusi Linguine, Spaghettoni, Fusilloni e Mezzi Rigatoni.