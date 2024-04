Torna il Giro d'Italia firmato Rana

Il Pastificio Rana si conferma per il quarto anno Pasta Ufficiale del 107° Giro d’Italia 2024 e lancia una nuova gamma di pasta fresca ripiena in Edizione Limitata, per celebrare il territorio italiano attraverso alcune delle sue più iconiche ricette.

In questo nuovo speciale viaggio il Pastificio Rana prosegue il suo innovativo tour culinario tra i profumi, i sapori, i paesaggi, la storia, la cucina e il piacere della tavola di Campania, Calabria, Emilia - Romagna e Puglia. A queste regioni è dedicata la nuova linea “Rana Giro D’Italia” in edizione limitata disponibile fino a Ottobre 2024.

Quattro gustose e sorprendenti ricette regionali, inconfondibili nei loro pack rosa, come la storica maglia della gara ciclistica: Gamberi, Mozzarella e Scorza di Limone di Sorrento IGP; Pesto alla Calabrese con Peperoni Rossi e Mandorle; Mortadella Bologna IGP e Parmigiano Reggiano e, a grande richiesta, il ritorno di Burrata, Cime di Rapa e Acciughe.

Gli ingredienti, racchiusi in sottili scrigni di pasta fresca, si sposano in modo armonioso per donare, a ogni boccone, un’esplosione di gusto e bontà che vi sorprenderà. Si parte da Gamberi, Mozzarella e Scorza di Limone di Sorrento IGP, un ripieno che, con la sua freschezza e il suo profumo, ti trasporta in un attimo tra i vicoli romantici affacciati sulla costiera.

Si prosegue poi con il Pesto alla Calabrese con Peperoni Rossi e Mandorle, un ripieno goloso e allegro che conquista con i suoi colori accesi e il suo sapore intenso e allo stesso tempo delicato.

Si assapora poi il ripieno Mortadella Bologna IGP e Parmigiano Reggiano, che, a ogni morso, riporta in vita i più vividi ricordi emiliani.

E infine, in onore dei vivaci e freschi sapori della Puglia, il richiestissimo ritorno di Burrata, Cime di Rapa e Acciughe, la ricetta più apprezzata della scorsa edizione del Giro d’Italia.