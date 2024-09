Tino Vettorello porta la cucina veneta alla Mostra del Cinema di Venezia

​​«È un vero onore tornare a Venezia e condividere con le star un po' della mia passione: il cibo italiano. Con la mia proposta desidero offrire un vero e proprio viaggio nella nostra cultura e nelle nostre tradizioni. Ogni piatto racconta una storia, non solo di sapori, ma di territorio, di stagione e di mani che coltivano la terra o pescano nel nostro mare», afferma Vettorello. «Questo è il motivo per cui credo fermamente nella valorizzazione in tavola dei prodotti locali per rispettare il ritmo della natura e sostenere le piccole comunità che, come veri artigiani, lavorano con amore e passione. È un po’ come scegliere un film: autentico, vero, ricco di emozioni. La vera magia del cibo è quella di creare connessioni, proprio come fanno registi, attrici e attori con i loro film».