Il successo della prima insegna di macellerie di quartiere con cucina

Il nome "Mannarino" evoca il vecchio coltello da cucina dei macellai, ma per tanti rappresenta molto di più: è il posto dove si trovano i migliori tagli di carne e dove è possibile scambiare quattro chiacchiere con il macellaio di fiducia, proprio come si faceva un tempo. Con ben 13 punti vendita sparsi per l'Italia, Il Mannarino ha reso la sua presenza un punto fermo nella vita di quartiere: non si tratta solo di vendere carne, ma di creare una vera e propria esperienza culinaria, con piatti della tradizione italiana e specialità regionali preparate con passione.

Gianmarco e Filippo, i due giovani imprenditori dietro questo progetto, hanno unito le loro passioni e competenze per creare qualcosa di speciale. Filippo, esperto di retail, ha portato la sua esperienza nel settore alimentare, mentre Gianmarco ha dato il suo contributo con le sue competenze digitali e imprenditoriali.

Ma veniamo al menu. Con un'attenzione particolare alla qualità degli ingredienti e alla preparazione artigianale, il brand Il Mannarino si distingue per offrire un viaggio nell’universo (vasto e accuratamente selezionato) dell’assortimento di carni. Dai tagli di manzo al tenero vitello, dal maiale al pollo, passando per il tacchino e l'agnello, l'offerta soddisfa ogni gusto e preferenza.

La gastronomia “A casa di nonna” e il cavallo di battaglia

Tra i must di Il Mannarino ci sono le celebri bombette, delizie della cucina pugliese e vero cavallo di battaglia. Questi involtini sono disponibili in diverse varianti, dal capocollo di maiale al tacchino o al manzo, e sono gustosi sia ripieni di speck, fichi e caciocavallo, sia farciti con gorgonzola e pistacchio. Ma Il Mannarino non si limita alla sola carne. In tutti i suoi locali è possibile provare le proposte della gastronomia "A casa di nonna". Questa selezione di piatti, che variano stagionalmente in base agli ingredienti disponibili, offre un viaggio nei sapori della tradizione italiana. Dalle classiche polpette al pomodoro, alla cremosa purea di fave e cicoria, fino all'invitante insalata estiva e al filante Caciocavallo, ogni piatto è preparato con cura rispettando le ricette tramandate di generazione in generazione.

Di Indira Fassioni