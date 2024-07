Quasi 100 stelle MICHELIN per la giuria della sesta edizione del premio di TheFork e Identità Golose

“L’obiettivo dei TheFork Awards è identificare e valorizzare le migliori nuove aperture e gestioni dell’anno con il contributo autorevole di una giuria di Top Chef, protagonisti della ristorazione italiana. I ristoranti individuati sono da considerarsi tutti vincitori e beneficiano dell’utilizzo gratuito del gestionale TheFork Manager per i successivi 12 mesi e di tutta la comunicazione messa a disposizione da TheFork e Identità Golose. Uno strumento concreto per affermarsi in un mercato che, nonostante stia riprendendo il passo, continua a essere sfidante”, spiega Carlo Carollo, Country Manager di TheFork Italia.